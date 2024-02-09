المشرف الفني باتحاد المصارعة يزور ناشئي الدقهلية لإعداد بطل لأولمبياد طوكيو 

زار الدكتور أشرف حافظ، المشرف الفني بالإتحاد المصري للمصارعة، اليوم الجمعة مركز ناشئي المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة الدقهلية، بصالة التدريب بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي.

حضر اللقاء الكابتن محمد القناوي، مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والكابتن عبد اللطيف أحمد مدرب مركز ناشئي المصارعة بالمشروع.

أكد الدكتور أشرف حافظ ضرورة الحفاظ على سلامة اللاعبين أثناء التدريب وخلال البطولات.

والقى المشرف الفني بالإتحاد المصري للمصارعة، محاضرة فنية للاعبين أوضح فيها ضرورة مشاهدة بطولة اولمبياد طوكيو، وبطولة العالم صربيا 2023، للإستفادة من مشاهدة هذه البطولات واكسابهم خبرات تفيدهم فى البطولات على مستوى الجمهورية.

وشدد على أهمية البرنامج التدريبي طبقا للإطار العام للخطة الموضوعة، مع التأكيد على ضبط مهارات ( الانكه - التلفيحه - الباروليه - البرم - الضغط على الزون) ، وضرورة البعد عن المنشطات، والتأكيد على إعداد بدني عام بنسبة 40%، وإعداد مهاري بنسبة 40%، وإعداد خاص بنسبة 20%،

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

وتأتي المتابعة والزيارة لمركز ناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، والدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والكابتن محمد القناوي مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

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