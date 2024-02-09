ضبط أكبر عملية تقليد علامات تجارية بجنوب سيناء

كشف المهندس ابراهيم الحارون ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء ان أجهزة مديرية التموين وفرع حماية المستهلك ومباحث التموين بجنوب سيناء نجحت فى ضبط مخزن بدون ترخيص يقوم بعملية تقليد علامات تجارية من أسلاك كهربائية مختلفة الأشكال والأحجام وتم التحفظ على 159 ألف متر سلك واتخاذ اللازم قانونا نحو إدارة منشاه بدون ترخيص ومنتجات مجهولة المصدر متمثلة فى الكميات المتحفظ عليها وتقليد علامات تجاريه وتم العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وكذا اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابه على الأسواق؛ لمنع الغش التجاري والتدليس.

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