بدءا من الغد.. فعاليات جديدة بقصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية،بدءا من غد السبت حتى الخميس المقبل 15 فبراير،ضمن برامج وزارة الثقافة.

من أبرز الفعاليات انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي التاسع والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة بمحافظة أسوان، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بدءا من غدا السبت وحتى يوم 17 من الشهر الحالي، باستضافة مجموعة من الأطفال من 6 محافظات وهي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب والشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر، والأسمرات بالقاهرة، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، ولتأصيل الهوية الثقافية لديهم من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص الأمور المتعلقة بقضايا الطفل.

كما تواصل قصور الثقافة تقديم فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة ضمن مشروع "أهل مصر" الذي يقام بمحافظة الوادي الجديد، وتقدم الهيئة خلاله عددا متنوعا من الورش الحرفية والفنية واللقاءات التثقيفية والأمسيات والجولات التي يشارك بها 143 فتاة وسيدة.

وتنظم قصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمناسبة الاحتفال بكل من اليوم العالمي للمرأة والفتاة، واليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إلى جانب استمرار الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والأنشطة المقدمة للرواد بمناسبة ختام إجازة نصف العام الدراسي بمختلف المحافظات.

ويقدم قصر السينما بجاردن سيتي مجموعة متميزة من الأفلام العربية والأجنبية مجانا للجمهور، يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور نقاد متخصصين.

ويشمل هذا الأسبوع أيضا مجموعة من الندوات والأمسيات الأدبية، لنخبة من الأدباء والمفكرين، إلى جانب الورش الخاصة بكتابة القصة القصيرة.

كما تحفل الأجندة بعدد من الورش الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات منها تعليم رسم البورتريه والمنظور، الطبيعة الصامتة، تصميمات بالطين الأسواني، العزف على الكمان، تعليم أساسيات الإيقاع، وورش المشغولات اليدوية، بالإضافة إلى اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها ثقافة المواطنة، الإرهاب الإلكتروني، السلام وبناء الشعوب، الصحة النفسية، العلاج بالموسيقى، وغيرها.