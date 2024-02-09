محمد إمام: لأول مرة فى التاريخ فيلم عربي يعرض فى إسبانيا

كشف الفنان محمد إمام عن ميعاد عرض فيلمه السينمائى "أبو نسب"، بدور العرض السينمائى لدولة إسبانيا، وذلك يوم الجمعة ١ مارس المقبل.

وعلق الفنان محمد إمام فى منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "، قائلاً "ابو نسب يغزو العالم، لأول مره فى التاريخ فيلم عربي يعرض فى سينمات اسبانيا".

فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.



تدور قصة الفيلم حول شخصية «علي» يجسدها محمد عادل إمام يريد الزواج من ياسمين صبري «داليا» دون أن يعلم أي شيء عن خلفية والدها الإجرامية، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

يعتبر فيلم «أبو نسب» هو التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى «جحيم في الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، وكذلك على مستوى شباك التذاكر السينمائي.