يد الزمالك يهزم سبورتنج في الدوري

حقق فريق يد الزمالك، الفوز على حساب فريق سبورتنج بنتيجة 38/29 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد .

حسم الفريق الأبيض الشوط الأول على سبورتنج بنتيجة 18/10، قبل أن ينهى اللقاء الزمالك بنتيجة 38-29.

ومن المقرر أن يواجه فريق كرة اليد الأول بالزمالك، البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدور ذاته يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك .

يقود الفريق الأبيض كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صباح مدرباً للحراس وجمال شعبان مدير إدارياً.