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الجمعة 09 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

دراما رمضان.. دنيا عبدالعزيز تعلن مشاركتها فى المداح الجزء الرابع

دنيا عبدالعزيز
دنيا عبدالعزيز
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أعلنت الفنانة دنيا عبدالعزيز عن مشاركتها ضمن أحداث الجزء الرابع لمسلسل "المداح"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورتها على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مع "الكلاكيت" الخاص بمسلسل المداح الجزء الرابع، خلال شهر رمضان المقبل.

شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز فى أجزاء مسلسل المداح الثلاث السابقة، والتى حققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور، ونسب مشاهدات مرتفعه من خلال بثه عبر القنوات أو المنصات الرقمية.

تدور أحداث المسلسل حول عالم السحر والدجل والشعوذة والجن، ومناقشة لتفاصيل كل ما يدور حول هذا العالم الخفى، فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقى درامى.

المسلسل بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هبة مجدى، فتحى عبد الوهاب، حنان سليمان، والإخراج أحمد سمير فرج.

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IMG_20240209_134434
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