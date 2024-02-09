نتنياهو يرفض مناشدات أمريكا والأمم المتحدة بعدم مهاجمة رفح

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع خطة لتوسيع هجومه على قطاع غزة ليشمل رفح، على الرغم من مناشدات الولايات المتحدة والأمم المتحدة بعدم شن هجوم كبير، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية اليوم الجمعة.

ويحتمي أكثر من مليون شخص في ظروف سيئة في رفح بجنوب غزة، بعد أن أجبروا على ترك منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي في أجزاء أخرى من القطاع.

وفي الساعات 24 الماضية قال مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن عملية عسكرية في المدينة ستكون "كارثة".

لكن مكتب نتنياهو قال، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الجيش وضع "خطة لإجلاء السكان" من المدينة من أجل بدء الهجوم.