نائب رئيس الشهداء تتفقد المستشفي المركزي

تابعت اليوم منال عبده نائب رئيس مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، يرافقها أشرف مطر سكرتير مجلس المدينة، وعزمي جلبط مدير التفتيش المالي والإداري سير العمل بمستشفى الشهداء المركزي للتأكد من تواجد أطقم الأطباء، والتمريض، وجميع العاملين بالمستشفى.

وتابعت نائب رئيس المدينة قسمي الطوارئ، والاستقبال للوقوف على مدى جاهزيتهما لاستقبال كافة الحالات، وللتأكد من حسن معاملة المرضى، ومرافقيهم، وإتمام إجراءاتهم بسهولة ويسر، كما تابعت مستوى النظافة بجميع أقسام المستشفى.

جاء ذلك بناءً على توجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من استعدادها لاستقبال أي طارئ.

كما شهدت مدينة الشهداء اليوم تكثيفاً لأعمال النظافة، حيث تم رفع تجمعات القمامة والأتربة بشوارع وميادين الشهداء بمتابعة قسم تحسين البيئة بمجلس المدينة خلال العطلة الأسبوعية.