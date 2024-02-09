فصل رأسه عن جسده.. مقتل شاب على يد ابن عمه في الفيوم

لقي شاب حتفه، علي يد ابن عمه بحي الفواخير بدائرة قسم ثان الفيوم، بمحافظة الفيوم، بعدما ذبحه بفصل رقبته عن جسده، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا بمقتل مواطن في علي يد ابن عمه بحي الفواخير ، التابعة لقسم شرطة ثان الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من قسم ثان شرطة الفيوم.

تبينّ مصرع شخص، في العقد الثالث من العمر، على يد ابن عمه، حيث كان يجلس المجني عليه أمام منزله وقام ذبحه وفصل رأسه عن جسده بضربه، وتم ضبط المتهم.

وأكدت التحريات أنّه قتل المجني عليه انتقامًا منه، لوجود خلافات بينهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وصرحت بالتحفظ علي الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، كما كفلت مباحث القسم بسرعه القبض على الجاني .