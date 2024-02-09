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الجمعة 09 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أبوالهول: أهالى المحتجزين الإسرائيليين تظاهروا أمام "كرم أبوسالم" لمنع دخول المساعدات

غزة
غزة
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قال الكاتب الصحفي، أشرف أبوالهول، إن المجتمع الدولي أشاد بدور مصر في الأزمة الفلسطينية الراهنية، وكيف أسهمت في إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأشار "أبوالهول"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن معبر رفح مفتوح منذ اليوم الأول، على الرغم من قصفه أكثر من 4 مرات، وهذا مجهود لم ينكره المجتمع الدولي.

وأضاف، أن الكيان المحتل هو من يعرقل دخول المساعدات الإنسانية، اعتقادًا منها بأن القطاع سينهار، ولكن مصر ضغطت بكل قوة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.

ونوه إلى أنه في الأسابيع الماضية شهدت الأزمة الراهنة تظاهر عدد من أهالي المحتجزين الإسرائيليين، أمام معبر كرم أبوسالم من أجل منع دخول المساعدات للقطاع، ولكن مصر أسهمت في الضغط من أجل إدخالها.

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