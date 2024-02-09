موقع أمريكي: اقتصاد لبنان مقبل على كارثة بسبب انخراط حركة أمل في حرب الجنوب

أصبح الاقتصاد اللبناني في وضع مأزوم، خلال الآونة الأخيرة مع استمرار الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أربعة أشهر، إلا أن الأزمة توشك على التفاقم بوتيرة أكبر وأسرع مع توسع رقعة الحرب ودخول حركة أمل على خط الصراع في الجنوب والقتال إلى جانب حزب الله.

وفي هذا السياق، نشر موقع "ذا كونفرسيشن" الأمريكي، تقريرا حول الحرب في لبنان، مؤكدا أن توسع رقعة الحرب في الجنوب مع دخول حركة أمل الحرب إلى جانب حزب الله، سوف يكون له آثار كارثية على اقتصاد البلاد التي تعيش أصعب أزمة مالية واقتصادية في تاريخها.

وأوضح "ذا كونفرسيشن" أن دخول حركة أمل الحرب إلى جانب حزب الله، وإعلان إرسال مقاتلين إلى الجبهة الأمامية، سيفاقم من الأزمة السيئة التي ابتليت بها البلاد على مدار السنوات الأربعة الماضية.

وفي الرابع من فبراير الجاري، أعلن رئيس حركة أمل نبيه بري أن حركته أمام حزب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان وتقاوم ضمن إمكانياتها العسكرية، وجاءت تصريحات "بري" بعد نعي حركته سقوط ثلاثة قتلى من قوات الحركة وبعض المصابين جراء قصف إسرائيلي لأحد المنازل في بيت ليف، والذي سبقه أيضا مقتل اثنين آخرين على الجبهة الأمامية.

ويرى الموقع الأمريكي أن انخراط حركة أمل إلى الحرب يعد تورط خطير، لاسيما وأن رئيس الحركة وهو نبيه بري يرأس البرلمان اللبناني، مما يعطي صفة رسمية على الحرب الدائرة في جنوب لبنان بين حزب الله، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يهدد بإعلان حرب رسمية بين البلدين.

كما تأتي الحرب أيضا في ظل تناقض تصريحات نبيه بري، فهو من جهة، باعتباره رئيس للبرلمان اللبناني، يؤيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يدعو إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، ومن جهة أخرى يعلن مشاركته في الحرب في الصفوف الأمامية.

يؤكد الموقع أن انخراط بري وحركة أمل في الحرب وإشعال الجبهة الجنوبية، قد يتسبب في عقوبات غربية على الدولة اللبناني، والبرلمان وهي خطوة قد تحد من الاستثمارات في البلاد، وتزيد من أوجاع الاقتصاد اللبناني.