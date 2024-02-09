ads
الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع طفل وإصابة شاب في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي طفل مصرعه وأصيب شخص في انقلاب دراجة نارية بمدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، ونُقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.


وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة مدينة الفيوم الجديدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجه ناريه "موتوسيكل "ووجود حالة وفاة ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية، وتبين انقلاب دراجة نارية بمدخل مدينة الفيوم الجديدة، ومصرع « طفل مجهول  الاسم "، حوالي  7 سنوات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، وأصيب «أشرف. س »، 30 عاما،  وحالته خطرة، وجرى نقله إلى المستشفي ذاته، لتلقي العلاج.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة، ورفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجة النارية.

مصرع وإصابة شاب انقلاب دراجة نارية بالفيوم حوادث الطرق في الفيوم مستشفى الفيوم العام الفيوم