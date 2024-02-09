مصرع طفل وإصابة شاب في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقي طفل مصرعه وأصيب شخص في انقلاب دراجة نارية بمدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، ونُقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.



وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة مدينة الفيوم الجديدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجه ناريه "موتوسيكل "ووجود حالة وفاة ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية، وتبين انقلاب دراجة نارية بمدخل مدينة الفيوم الجديدة، ومصرع « طفل مجهول الاسم "، حوالي 7 سنوات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، وأصيب «أشرف. س »، 30 عاما، وحالته خطرة، وجرى نقله إلى المستشفي ذاته، لتلقي العلاج.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة، ورفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجة النارية.