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الجمعة 09 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان يحذر إسرائيل من خروج الأمور عن السيطرة

غزة
غزة
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توجه رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، بتحذير حول ضرورة انتباه الاحتلال الإسرائيلي لاحتمالية خروج الأمر عن السيطرة في قطاع غزة، وذلك في تصريحاته مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن القضاء الدولي لا يغفل عن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، متابعا أن إسرائيل تنفذ مخططا ممنهجا للتضييق على الشعب الفلسطيني للنزوح إلى مناطق عديدة في غزة.

كما تابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن مصر لا تألو جهدا في تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإسرائيل هي من تعرقلها.

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