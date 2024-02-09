"وداعًا جوليا والمرهقون وإنشاءالله ولد" يشاركون في مهرجان بغداد السينمائي

ينطلق مهرجان بغداد السينمائي بالعراق خلال الفترة من (10 - 14 فبراير)، حيث من المقرر عرض ثلاثة أفلام روائية طويلة خلال فعاليات النسخة الثالثة عشر.

ومن المقرر عرض الفيلم اليمني “المرهقون” للمخرج عمرو جمال وهو العرض الأول للفيلم في العالم العربي، ويتم عرضه بالمسرح الوطني يوم الاثنين 12 فبراير الساعة 9 مساءً، والسوداني “وداعًا جوليا” للمخرج محمد كردفاني، ويتم عرضه بسينما المنصور يوم السبت 10 فبراير الساعة 9:30 مساءً، والأردني “إن شاءالله ولد” للمخرج أمجد الرشيد، ويتم عرضه بالمسرح الوطني يوم الأحد 11 فبراير الساعة 7:25 مساءً.

ويُعد مهرجان بغداد السينمائي واحدًا من الأحداث الثقافية البارزة في المنطقة. في دورته الثانية، يهدف المهرجان إلى تعزيز التواصل بين صناع الأفلام وخلق مساحة لعرض أعمالهم السينمائية. يستقبل المهرجان حوالي أكثر من ثلاثين فيلم وثائقي وروائي مما يفتح المجال لاكتشاف المواهب الجديدة في جميع أشكالها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف القضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية.