اختتام منافسات بطولة كأس العالم لألعاب القوة البدنية بشرم الشيخ.. صور

تختتم اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس العالم لألعاب القوة البدينة، التي تستضيفها مدينة السلام “شرم الشيخ”، خلال من 4 فبراير وحتى 9 من نفس الشهر، بمشاركة 500 لاعب يمثلون 22 دولة أبرزها: روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، والمجر والعراق ومصر البلد المضيف.

وتقام البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام الروسي، وتحت رعاية اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تتضمن فعاليات اليوم منافسات البنش وديدليفت رو رجال وسيدات لجميع الأعمار.

وتشارك مصر في منافسات البطولة بعدد كبير من اللاعبين حيث سمح الاتحاد. المصري للاعبين المحققين للأرقام التأهيلية ب وج المشاركة في البطولة على نفقتهم الخاصة.

وتضم قائمة المنتخب الأول 20 لاعبا بواقع 9 لاعبات و11 لاعبا.

وأوضح اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوى البدنية أن المنتخب يتم إعداده منذ فترة وهو نفس المنتخب الذي حصل على كأس العالم العام الماضي وأضيف له عدد من اللاعبين الجدد الذين حققوا الأرقام التأهيلية أ وعددهم 3 سيدات و5 رجال.

ويضم منتخب الرجال كلا من: يوسف بدوي على وزن 60 كجم، يوسف أحمد عبد الله 67.5 كجم، أحمد إبراهيم 67.5 كجم، محمد ماهر 75 كجم، عمر أشرف 75 كجم، كريم إبراهيم 82.5 كجم، محمد صابر 90 كجم، أحمد سعيد 90 كجم، محمد نشأت 100 كجم، أمير محمد 110 كجم، توماس هاني 140 كجم، حامد خلاف 140 كجم.

فيما تضم قائمة السيدات بالمنتخب كلا من: خلود إبراهيم 52 كجم، آلاء طارق 60 كجم، فاطمة حسام 67.5 كجم، أماني ربيع 67.5 كجم، ريم جمال 75 كجم، مريهان محمد 90 كجم، جيهان السويركي 100 كجم، منة الله عبد العزيز +110.

كان اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد استقبل بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الشهر الماضي، اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى للقوة البدنية، وذلك لبحث والتنسيق بشأن اقتراب إقامة فعاليات بطولة كأس العالم للقوة البدنية، معربًا عن سعادته لإقامة تلك البطولة الدولية على أرض شرم الشيخ بجنوب سيناء، ووجه بتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح هذه البطولة وتنظيمها على أعلى مستوى يليق باسم مصر، وضرورة الاستفادة منه للتسويق والترويج الأمثل لمدينة السلام.

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