اليابان: بدء انتقال اللاجئين لمساكن مؤقتة في مدينة "سوزو"

بدأ الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في مدينة "سوزو" بمحافظة "إيشيكاوا" اليابانية، في الانتقال إلى مساكن مؤقتة، وذلك عقب تضرر منازلهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو الشهر الماضي.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أنه جاري بناء أكثر من 450 وحدة في خمسة مواقع بمدينة "سوزو"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من بناء ال40 وحدة الأولى في فناء إحدى المدارس الابتدائية.

وأضاف التلفزيون أن الحكومة اليابانية قررت تقديم المزيد من المساعدات المالية لمشروعات الإسكان العام في المناطق المتضررة جراء الزلزال.. وأعرب وزير إدارة الكوارث الياباني "يوشيفومي ماتسومورا" عن رغبته في أن تقوم البلديات باستخدام الإعانات من أجل تأمين سكن مستقر للمتضررين الذين يكافحون لإعادة بناء منازلهم بأنفسهم.

