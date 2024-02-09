استمرار حبس تشكيل عصابي متهم بتقليد العملات الأجنبية بشبرا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا الخيمة استمرار حبس تشكيل عصابي، ١٥ يومًا لاتهامهم بتقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامي من خطورة تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومى للبلاد.

كانت قد وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من العقيد محمد سامي مندور رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة قيام تشكيل عصابي بتقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة قيام 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب إبراهيم خضر والنقيب محمود النجار والنقيب يوسف جعفر والنقيب كريم عباده والنقيب أمير عز الدين معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ 46 ألف جنيه "مقلدين" - 1900 دولار "مقلدين" بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي "طابعة ألوان - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - 2 رزمة ورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم نشاطهم الإجرامى، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق