وفاة شاب داخل مصحة إدمان غير مرخصة بأبو النمرس

لفظ مريض أنفاسه الأخيرة داخل مصحة إدمان غير مرخصة بمنطقة الحرانية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مصحة إدمان غير مرخصة بمنطقة الحرانية بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أن المكان عبارة عن فيلا مكونة من طابقين محاطة بسور 200 متر وعثر بداخلها على عدد غرف للمرضي وكذا عثر على جثمان شاب يدعى "كريم س" 30 سنة، عاطل مسجى على ظهره ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وبالتقابل مع والدة المتوفي ربة منزل، أفادت بأن نجلها مودع بالمصحة منذ 12 يوم لادمانه للمواد المخدرة، وأضافت أن نجلها له تاريخ طبي بمرض السكري ودخل في غيبوبة سكر ولفظ أنفاسه الأخيرة جراء ذلك ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.