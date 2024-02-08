الطب الشرعى يفحص جثة طفل توفى على يد دجال بالخصوص

تباشر النيابة العامة بالخصوص التحقيق حول مصرع طفل اثر تعرضه للضرب المبرح على يد دجال.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل واعداد تقريرا مفصلًا حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة الخصوص، يفيد بمصرع طفل يدعى مصطفى 14 عامًا، إثر تعرضه للضرب المبرح.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة دجال اعتزم علاج الطفل بناء على رغبة والده، وظل يضربه ضربا مبرحا بحجة إصابته بمس شيطانى حتى لقي مصرعه، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.