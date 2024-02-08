الرئيس النمساوي يؤكد دعم بلاده لجهود الجبل الأسود في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الخميس، أن التضامن والتعاون يشكلان الأساس لتعزيز قوة وتوحيد أوروبا، مشددًا على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والتقدم والأمن.

وأكد الرئيس النمساوي في تصريحاته اليوم بعد اجتماعه مع نظيره رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش - الذي يزور فيينا حاليًا - دعم النمسا لجهود الجبل الأسود في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، معبرًا عن تأييده لمسيرتهم نحو المستقبل الأوروبي.

وكان رئيس الجبل الأسود قد ألقى محاضرة أمس أمام أعضاء الأكاديمية الدبلوماسية النمساوية حول "توسع الاتحاد الأوروبي ودوره في تعزيز الاستقرار".

ومن المقرر أن يشارك رئيس الجبل الأسود، بالإضافة إلى نخبة من قادة دوليين آخرين، في الحفل السنوي لدار الأوبرا في فيينا في وقت لاحق.