بالصور| الأنامل الصغيرة.. أطفال يعزفون بشوارع بورسعيد لتنشيط السياحة

قدمت فرقة "الأنامل الصغيرة" بقيادة دكتور راجي المقدم، قائد الأوركسترا ومؤسس الفرقة، احتفالية، اليوم الخميس، بشارع طرح البحر في محافظة بورسعيد، ضمن مبادرة شبابية لتنشيط السياحة الداخلية، بقيادة دكتور اليزابيث كنز.

وتفاعل مئات المواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى القادمين إليها عبر الرحلات الداخلية - رحلات اليوم الواحد - مع الفقرات الفنية التي قدمها أطفال الفرقة في ظل أجواء من البهجة والفرحة بين المواطنين.

وقدم أطفال الفرقة عدد من الفقرات الغنائية والمقطوعات الموسيقية في ظل تفاعل كبير من المواطنين خاصة مع الأغاني الوطنية والأغاني التراثية الشهيرة المرتبطة بآلة السمسمية، كما حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة.

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