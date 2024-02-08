قرار تاريخي.. الخليفى يعلن رحيل سان جيرمان عن حديقة الأمراء

أعلن القطرى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن قرار تاريخي اليوم الخميس، برحيل نادى العاصمة عن ملعب حديقة الأمراء.

وكشف ناصر الخليفى، عن ان النادى الباريسى بصدد البحث عن ملعب جديد لاستضافة مباريات الفريق.

وقال الخليفى عبر شبكة "فرانس بلو" الفرنسية: "يقال في الفترة الحالية بكل سهولة إن ملعب حديقة الأمراء ليس للبيع".

مضيفًا: "نعلم تماما ما يريده من يصرح بهذا الكلام، ولقد أهدرنا سنوات في محاولة شراء ملعب حديقة الأمراء".

وأنهى الخليفي تصريحاته في هذا الشأن، قائلاً: "لقد انتهى النقاش في هذا الموضوع ونريد الانتقال إلى ملعب آخر".

وأكدت تقارير سابقة أن سان جيرمان يفاضل بين بناء ملعب جديد بسعة جماهيرية أكبر أو الانتقال مؤقتا إلى أحد الملاعب الكبيرة .