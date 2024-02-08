الشاعر مصطفى معاذ: الحياة الأولى بدأت في واحة الداخلة حيث عاش الإنسان المصري الأول

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فعاليات الملتقى الخامس عشر لثقافة وفنون المرأة بمشروع أهل مصر الذي يستمر حتى 12 فبراير أمسية تحت عنوان "الثابت والمتغير في التراث الثقافي المصري"

تناول الشاعر مصطفى معاذ تعريف التراث مؤكدا أنه ما تركه الأجداد عبر الزمن، والثابت هو الأصل والتاريخ، والمتغير هو الإبداع، مشيرا إلي أن الثقافات في مصر تتنوع وتتميز بثراء بالغ، فالحياة الأولى بدأت في الوادي، في واحة الداخلة حيث عاش الإنسان المصري الأول، ثم أتت الحضارة المصرية القديمة وما تبعها من عصور كالعصر البطلمي والروماني والقبطي وصولا للإسلامي.

كما تحدث عن الثقافة الشعبية وما تتضمنه من أغنيات شعبية موجودة في عادات وتقاليد الأفراح والحج، والأمثال الشعبية التي جاءت نتيجة خلاصة الخبرة والتجربة، بجانب الحكايات الشعبية، والمعتقدات، ثم تشكيل المادة وهي الفنون التي أبدعها الإنسان المصري، واختتم حديثه بضرورة الحفاظ على التراث، والعمل على إحيائه.