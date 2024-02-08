المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طفلة بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات في هتك عرض طفل بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ش.ا عامل هتك عرض الطفلة ر.م واستغل صغر سنها.

كان قسم شرطة الشرابية تلقي بلاغا من أسرة المجني عليها تتهم عامل بهتك عرض نجلتهم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته انكر صلته بالواقعة وبالضغط عليه اعترف أخذ الفتاة من أمام مسكنها بحجة شراء حلوي وقام بهتك عرضها داخل مسكنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.