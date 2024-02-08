ads
الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة العضو المنتدب بشركة النيل الاستهلاكية وآخرين بـ"فساد التموين" لـ2 مارس

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولي جلسات محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وثلاثة عشر موظفًا بالشركة للمحاكمة الجنائية لتلاعبهم في معدلات صرف السلع التموينية لجلسة ٢ مارس.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية حيث اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسين مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.

أجلت محكمة جنايات القاهرة السلع التموينية السوق السوداء الإستهلاكية القابضة للصناعات الغذائيه النيل للمجمعات الإستهلاكية النيابة العامة المحاكمة الجنائية شركة القابضة للصناعات الغذائية شركة القابضة للصناعات شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية شركة النيل الاستهلاكية سلع تموينية سلع التموينية صناعات الغذائية صرف السلع التموينية لشركة القابضة للصناعات الغذائية لسلع التموينية