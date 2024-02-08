حملة لتوفير سلال "إطعام الدفا" على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز المنيا

أطلقت جمعية الأورمان اليوم الخميس حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف توزيع الألاف من سلال اطعام الدفا على الأسر الاولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة المنيا لمجابهة فصل الشتاء.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان توزيع سلة اطعام الدفا هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى المنيا، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح أن بند سلال الاطعام تشمل ثلاث فئات من السلال: الأولى تزن 8 كيلو جراما بـ 350 جنيها وتحتوى على (2 كيلو أرز – 2 كيلو مكرونة –كيلو سكر – نصف كيلو فول – كيلو عدس – علبة سمنة كيلو و650جراما - علبة صلصة 300 جراما – باكو شاى¼ كيلو – 2كيس ملح)، ووزن 12 كيلو جراما بـ 460جنيها وتحتوى على (2كيلو أرز – 2كيلو مكرونة – 2كيلو سكر – كيلو فول – كيلو عدس - علبة سمنة كيلو و450جراما – علبة صلصة 300 جراما – باكو شاى ¼ كيلو)، ووزن 20جراما ب 750جنيها وتحتوى على (5 كيلو ارز- 5كيلو مكرونة - 5كيلو سكر- كيلو فول - كيلو عدس- علبة سمنه كيلو و450جرام- ¼ كيلو شاى وعلبة صلصة 300جرام).

وأوضح أنه تم تقسيم سلال الاطعام لثلاث فئات وذلك تسهيلا وتيسيرًا على المتبرعين ولتناسب كافة احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتها ومكان إقامتها وعدد أفرادها، ، وليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين .