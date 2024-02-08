نظم قصر ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ليلة فنية للاحتفاء بذكرى الإسراء والمعراج، بدأت ببعض فقرات من الانشاد الديني والابتهالات والتواشيح وقدمها الشيخ أحمد الشريف والشيخ جمال الرفاعى حيث قدموا العديد من التواشيح الدينية منها " قمر سيدنا النبي" و"نور الوجود طه المحمود ".
كما شهدت الاحتفالية عرض فني لفرقة اسيوط للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيي وباشراف الفنان عمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية حيث قدمت الفرقة تابلوه التنورة.
واختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفرقة اسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وباشراف ريهام احمد ومايكل يعقوب مدير المسرح قدمت خلالها العديد من الاغانى الدينية منها " سلام الله يا طه " و"محمد يا رسول الله " .
ثقافة
بالصور.. قصر ثقافة أسيوط يحتفي بليلة الإسراء والمعراج
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نظم قصر ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ليلة فنية للاحتفاء بذكرى الإسراء والمعراج، بدأت ببعض فقرات من الانشاد الديني والابتهالات والتواشيح وقدمها الشيخ أحمد الشريف والشيخ جمال الرفاعى حيث قدموا العديد من التواشيح الدينية منها " قمر سيدنا النبي" و"نور الوجود طه المحمود ".
نظم قصر ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ليلة فنية للاحتفاء بذكرى الإسراء والمعراج، بدأت ببعض فقرات من الانشاد الديني والابتهالات والتواشيح وقدمها الشيخ أحمد الشريف والشيخ جمال الرفاعى حيث قدموا العديد من التواشيح الدينية منها " قمر سيدنا النبي" و"نور الوجود طه المحمود ".