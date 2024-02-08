بالصور.. قصر ثقافة أسيوط يحتفي بليلة الإسراء والمعراج

نظم قصر ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ليلة فنية للاحتفاء بذكرى الإسراء والمعراج، بدأت ببعض فقرات من الانشاد الديني والابتهالات والتواشيح وقدمها الشيخ أحمد الشريف والشيخ جمال الرفاعى حيث قدموا العديد من التواشيح الدينية منها " قمر سيدنا النبي" و"نور الوجود طه المحمود ".

كما شهدت الاحتفالية عرض فني لفرقة اسيوط للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيي وباشراف الفنان عمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية حيث قدمت الفرقة تابلوه التنورة.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفرقة اسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وباشراف ريهام احمد ومايكل يعقوب مدير المسرح قدمت خلالها العديد من الاغانى الدينية منها " سلام الله يا طه " و"محمد يا رسول الله " .

424621142_728597296043733_6478028952586346945_n

424637062_728596276043835_3994000167769062710_n

424661187_728597409377055_389657567704645166_n