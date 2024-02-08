ads
الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

بالصور.. قصر ثقافة أسيوط يحتفي بليلة الإسراء والمعراج

جانب من الحفل
جانب من الحفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم قصر ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ليلة فنية للاحتفاء بذكرى الإسراء والمعراج، بدأت ببعض فقرات من الانشاد الديني والابتهالات والتواشيح وقدمها الشيخ أحمد الشريف والشيخ جمال الرفاعى حيث قدموا العديد من التواشيح الدينية منها " قمر سيدنا النبي" و"نور الوجود طه المحمود ". 
كما شهدت الاحتفالية عرض فني لفرقة اسيوط للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيي وباشراف الفنان عمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية حيث قدمت الفرقة تابلوه التنورة.
واختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفرقة اسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وباشراف ريهام احمد ومايكل يعقوب مدير المسرح قدمت خلالها العديد من الاغانى الدينية منها " سلام الله يا طه " و"محمد يا رسول الله " .

424621142_728597296043733_6478028952586346945_n
424621142_728597296043733_6478028952586346945_n
424637062_728596276043835_3994000167769062710_n
424637062_728596276043835_3994000167769062710_n
424661187_728597409377055_389657567704645166_n
424661187_728597409377055_389657567704645166_n
424715659_728592559377540_3639094055781694672_n
424715659_728592559377540_3639094055781694672_n
الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة ليله الاسراء والمعراج الإسراء والمعراج قصر ثقافة اسيوط