مديرية عمل الأقصر تشارك فى الاحتفال بيوم الشهيد

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في الاحتفال بيوم الشهيد الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بقاعة مركز المؤتمرات الدولي بمدينة الأقصر، لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة الأقصر ، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ،واللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر ،والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، وهدي مغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر، وقيادات القوات المسلحة والشرطة وعدداً من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأسر الشهداء، ومصابي العمليات الحربية.

وأضاف الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، أن تلك المشاركة تأتي فى ضوء جهود المديرية لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الموجودة داخل المحافظة ، والقيام بدورها المنوط بها فى المشاركة المجتمعية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين أبناء المحافظة والمقيمين فيها تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت كلمات لمدير مديرية الأوقاف بالأقصر، وممثل الكنيسة بالأقصر، كما جرى استعراض فيلم تسجيلي بعنوان حلم الشهيد ، كما كرم محافظ الأقصر ومدير جمعية المحاربين القدماء عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة.

FB_IMG_1707390650042

FB_IMG_1707390646872

FB_IMG_1707390644634