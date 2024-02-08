«الرعاية الصحية»: 200 ألف خدمة طبية بـ21 منشأة تم اعتمادها مبدئيا بأسوان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ان إجمالي عدد الخدمات الطبية التي تم تقديمها من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التي تم اعتمادها مبدئيا فى أسوان بلغت ما يقرب من 200 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأسوان ، حيث شملت على خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، وذلك من خلال نجاح اعتماد 21 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في أسوان، ثاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت تلك المنشآت الطبية الحاصلة على الاعتماد المبدئي وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية تشمل وحدات طب أسرة "جزيرة أسوان، المحمودية، أبو الريش، الشلال، كيما، البيارة، الشيخ مصطفى، الدقاديق، أبو سمبل، العوضلاب، جعفر الصادق، النزل، الشراونة، حاجر البصيلية، الكلح غرب، الشرفا، العلاقي، قسطل، الخزان غرب"، إضافة إلى مركزي طب أسرة "السيل كوم امبو".



وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نجاح المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان في اجتياز معايير الاعتماد المبدئي هو تمهيد لحصولها على درجة الاعتماد بشكل نهائي، وهو مايؤكد جودة وكفاءة المنشآت، وجودة مخرجات العمل ويعد ذلك مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.

وثمن السبكي كافة الجهود المبذولة لفرق العمل وكل من ساهم في وصول المنشآت لاجتياز معايير الاعتماد المبدئي وذلك بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.

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