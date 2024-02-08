وسائل إعلام لبنانية: غارتان لطائرات إسرائيلية على بلدة الخيام جنوب شرقي البلاد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارتين لطائرات إسرائيلية على بلدة الخيام جنوب شرقي البلاد.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بمقتل مدني وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف أمس الأربعاء بلدة في جنوب البلاد.

يأتي ذلك عشية إتمام التصعيد عبر الحدود شهره الرابع على وقع الحرب في غزة.

وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر، تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسع نطاق التصعيد، ودفع مسؤولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.