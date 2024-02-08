تدشين برنامج نادي أدب الطفل بأسيوط الجديدة

شهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبد العال أولى لقاءات نادى أدب الطفل بأسيوط الجديدة، والتي يقدمها نخبة من أدباء وشعراء أسيوط الجديدة الشاعر أحمد الشافعى مؤسس ورئيس نادى أدب ثقافة أسيوط الجديدة السابق والأديبة الدكتورة هند محسن والشاعرة حفيظة العطيفى.

فى بداية اللقاء تحدث الشاعر أحمد الشافعى عن أهمية وجود نادى أدب للطفل بأسيوط الجديدة لاكتشاف المواهب الواعدة وصقلها و تنمية مواهبها.

وأوضح أن الاجتماع الأسبوعى سيكون الثلاثاء من كل أسبوع الساعة الخامسة مساء متحدثا عن خطة النادى للمرحلة المقبلة.

من جانبها تحدثت الشاعرة حفيظة العطيفى عن أهمية صقل مواهب الصغار بالقراءة والاطلاع وعدم الاكتفاء بالكتابة دون قراءة و اطلاع خاصة فى مجال الأدب.

شهد اللقاء وجود عدد كبير من المواهب منهم جنى ومحمد ويوسف وجاسر الكاشف وفاطمة أحمد وعلى جعفر ومحمد منير وأسماء علاء والذين قدموا نماذج من كتاباتهم .