تعليم مطروح: 877 مدرسة جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

صرح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بأن ثمانمائة وسبع وسبعين مدرسة بكافة أرجاء المحافظة على أتم استعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني الأحد المقبل.

وأوضح شحاته أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام التام باتخاذ ما يلزم من إجراءات وعقد ندوات لرفع الوعي لدى العاملين بالقطاع التعليمي بأهمية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة بكافة مدارس مطروح، والتنسيق مع مجالس المدن لإزالة الاشغالات أمام المؤسسات التعليمية، والتأكد من سلامة البوابات الحديدية للمدارس وإزالة أي تشوينات أو أدوات منزلية قابلة للاشتعال، والتأكد من نظافة المدارس والمناطق المحيطة بها كذلك سلامة ونظافة دورات المياه، والتأكد من سلامة وسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث، وتفعيل لجان الأزمات والكوارث لمواجهة أي طوارئ تحدث، والالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية.

وأكد وكيل الوزارة على توجيه وتشجيع الطلاب على متابعة القنوات الفضائية التعليمية والمنصات الإلكترونية التي تشرف عليها الوزارة، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كافة الوسائل لانجاحها، رتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول وتفعيل خطط رفع المستوى التعليمي للطلاب الذين لم يحققوا نتائج إيجابية خلال امتحان الترم الأول، والتأكيد على تفعيل القرار الوزاري رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن لائحة الانضباط المدرسي.

ونبه وكيل الوزارة على مديري الإدارات التعليمية مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني؛ بإعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية؛ لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب.

وشدد شحاته على ضرورة تبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقاً لمنظومة التنمية الشاملة، وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال أنشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.

واختتم شحاته تصريحاته مؤكداً لمديري الإدارات التعليمية أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعاً يجب المحافظة عليهم وترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوسهم في سبيل إعداد جيل واع مستنير قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.