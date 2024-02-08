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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

لأول مرو منذ عام.. البرهان يتفقد الخطوط الأمامية في أم درمان ومناطق سكنية

البرهان في أم درمان
البرهان في أم درمان
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أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بأن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان تفقد منذ قليل الخطوط الأمامية في أم درمان ومناطق سكنية لأول مرة منذ نحو عام .

وقال البرهان من أم درمان: إن الجيش والشعب معا للقضاء على الميليشيات المتمردة.

وقال بيان منسوب للإعلام العسكري، إن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قام بزيارة تفقدية للمواقع الأمامية للقوات المقاتلة بمنطقة أم درمان، وكان في استقباله الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام.

وأضاف أن البرهان تلقى تنويراً عن سير العمليات من قيادة المتحركات كما تفقد بعض المواقع العسكرية والمدنية التي شهدت “تدافعا عفويا من المواطنين”.

عبد الفتاح البرهان أم درمان مجلس السيادة الانتقالي السودان