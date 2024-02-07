الاقتصاد الروسي يشهد أعلى نمو له خلال 10 أعوام

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الروسي حقق في عام 2023 أعلى نمو له خلال العقد الماضي، باستثناء فترة التعافي من جائحة "كوفيد-19".

وبحسب تقرير الوزارة، الذي نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، فقد بلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% حتى نهاية عام 2023، متجاوزًا بذلك غالبية التوقعات.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر النمو ارتفع بنسبة 2.3% مقابل المستوى الذي كان عليه قبل عامين، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي للبلاد.

وتتوقع الوزارة أن يستمر النمو الاقتصادي في عام 2024، حيث يُقدر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.3%.