جوميز يعالج أخطاء لاعبي الزمالك ويدرس الدراويش استعدادًا لاستئناف الدوري

واصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة، تحت قيادة المدرب الجديد البرتغالي جوزيه جوميز الذى وقع عقدا مع النادي مؤخرا يمتد لمدة موسم ونصف.

ويحاول المدرب البرتغالي وجهازه المعاون تصحيح الأخطاء التي سقط فيها اللاعبين في المباريات الأخيرة بالدوري والكونفيدرالية وذلك من خلال مشاهدة العديد من المباريات ثم تصحيح الأخطاء بالتدريبات، مع منح تعليماته المستمرة وتحفيزه للصفقات الجديدة التي انضمت لتدريبات الزمالك في الساعات المقبلة، مطالبهم ببذل أقصى ما لديهم لحجز مكانهم في تشكيل الزمالك الأساسي.

ومن المقرر أن يبدأ جوزية جوميز في الساعات المقبلة مع جهازه المعاون بدراسة فريق الإسماعيلي ومشاهدة عدة تسجيلات للدراويش، من أجل تحديد نقاط قوة وضعف المنافس قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم 19 من الشهر الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي الزمالك حاليا في المركز الثاني عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 11 نقطة من خوض 8 مباريات فقط، حيث فاز الفريق في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في 3 مباريات، في نتائج كارثية للفارس الأبيض في الجولات الأولى للمسابقة وهو ما دفع مجلس الإدارة لفسخ التعاقد مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وتعيين معتمد جمال مؤقتا ثم رحيل معتمد والتعاقد رسميا مع جوزيه جوميز.