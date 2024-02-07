فيوتشر يعلن عن مدربه الجديد خلال ساعات

تعلن إدارة فيوتشر خلال ساعات قليلة عن تعيين مدير فني جديد، خلفا للعميد حسام حسن الذى رحل لتدريب المنتخب الأول.

وتفاضل إدارة فيوتشر حاليا بين أكثر من مدرب محلي من أجل توليه المهمة الفنية للفريق وقيادة التدريبات في الساعات القادمة .

كان فيوتشر قد فسخ عقده مع المدرب البرتغالي ريكادرو فورمورسينيو بسبب سوء النتائج، ثم تعاقد مع حسام حسن الذى قاد الفريق لعدة أيام وخاض بعض المباريات الودية قبل أن يرحل سريعا لتدريب المنتخب .

ويشارك فيوتشر في عدة بطولات هذا الموسم أبرزهم الدوري الممتاز وكأس الكونفيدرالية الأفريقية .