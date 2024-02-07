الرئيس الجزائري يتولى رئاسة منتدى تقييم الدول الأفريقية

تولى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رئاسة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

وجاء ذلك خلال اجتماع نظم عن طريق التحاضر عن بعد، حيث تسلم رئيس الجمهورية رئاسة هذا المنتدى من قبل رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، الرئيس السابق للمنتدى.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أبرز الرئيس تبون قيم ومبادئ وأهداف هذه الآلية الإفريقية التي تشكل فضاء رحبا للحوار وتبادل الرؤى والأفكار والتحاليل من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها دول القارة.

وتُعدّ هذه الآلية أداة مهمة لتعزيز التعاون والتنمية في إفريقيا، من خلال تقييم الدول الأعضاء في مجالات مختلفة، مثل الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.