الملك عبدالله الثاني يؤكد التزام الأردن بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيبقى مع أشقائه في فلسطين، يبذل كل طاقاته من أجل وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

وقال الملك في كلمة وجهها للأردنيين بمناسبة الذكرى الـ25 ليوم الوفاء والبيعة: "نعمل بوضوح وتصميم ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم الكاملة على ترابهم الوطني. وعلى العهد سنبقى معهم سندا قويا وعونا أمينا."

وتطرق الملك إلى مسيرة بناء الأردن الحديث، مؤكدًا على السير بثقة وتصميم نحو التحديث في مساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية.

واستذكر الملك الراحل الحسين بن طلال، وقال "لا تزال وصايا والدي ترشدني في خدمة الأردن، فقد عاهدته أن أخدم هذا الشعب الكريم وأن أحمي هذا الوطن العزيز بشرف وأمانة."

وشدد الملك على أنه ما رأى نفسه يوما إلا خادما للوطن، مؤكدًا على أهمية الوحدة الوطنية للحفاظ على منجزات الأردن.

وأشار إلى أن الأردن تعلم من الملك الراحل الحسين أن تبقى راية الوطن مرفوعة عالية، يحميها نشامى الجيش والأجهزة الأمنية.

وتعهد الملك بالاستمرار على عهد الآباء ونهج بيتنا الهاشمي، مؤكدًا على التزام ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بحب الوطن والانتماء إليه.

وكان الملك قد شهد في قصر رغدان العامر، اليوم الأربعاء، مراسم رفع علم "اليوبيل الفضي".

ويأتي رفع العلم في الذكرى الخامسة والعشرين لتسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وإيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية باليوبيل الفضي لجلوس الملك على العرش، والذي يصادف يوم التاسع من يونيو.

وتُعد هذه الكلمة مهمة، حيث تُؤكد على التزام الأردن بالقضايا العربية، خاصةً القضية الفلسطينية، كما تُؤكد على أهمية الوحدة الوطنية للحفاظ على منجزات الأردن.

وتُعدّ الذكرى الـ25 ليوم الوفاء والبيعة مناسبة مهمة للأردنيين، حيث تُذكرهم بإنجازات الملك عبدالله الثاني خلال مسيرته على العرش.

وتُمثل هذه المناسبة فرصة للتفكير في المستقبل، والتأكيد على التزام الأردن بالسير قدمًا نحو التحديث والتقدم.