الجمعة.. فرقة "تياترو أمل" في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، عرض غنائي لفريق "تياترو أمل" وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل بالمسرح الصغير بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.



جدير بالذكر أن "تياترو أمل" فرقة نسائية مصرية تقدم عروض أدائية تمزج فيه فن الغناء بالحكي لخلق بيئة تفاعلية مع الجمهور، وتتناول العروض حكايات تعبر عن المشاعر التي تختبرها المرأة وتعيشها نساء المجتمع في إطار معاصر.

في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلا موسيقيًا في عيد الحب يقدمه أوركسترا مكتبة الإسكندرية وأوركسترا شباب المكتبة بقيادة المايسترو شادي عبد السلام وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٤ فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بالمسرح الكبير بقاعة المؤتمرات.



يتضمن البرنامج أشهر أغاني الحب العالمية القديمة، والتي يقدمها صوليستات من كورال المكتبة، كما يستضيف الحفل مغنية الجاز الأمريكية ميشيل راوندز.