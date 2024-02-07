كأس آسيا.. آزمون يقود هجوم إيران لمواجهة قطر

أعلن أمير غالينوي المدير الفنى لمنتخب إيران، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره قطر، وذلك بعد قليل على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس آسيا 2023، التى تستضيفها قطر.

وجاء تشكيل منتخب إيران كالتالى:

حارس المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: رامين رضائيان، حسين كناني، شجاع خليل زاده، إحسان حاج صافي.

خط الوسط: أميد أمير ابراهيمي، سعيد عزت الله، علي رضا جهانبخش، مهدي طارمي، سامان قدوس.

خط الهجوم: سردار آزمون.

وينتظر المنتخب الأردنى المنتخب الفائز من تلك المواجهة، لملاقاته فى نهائى تلك البطولة، بعد أن حقق الفوز على المنتخب الكورى الجنوبى.