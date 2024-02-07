إزالة 105 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات اليوم الأربعاء عن إزالة 105 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 29 حالة تعد على أرض أملاك دولة، بواقع 22 حالة مباني بمركزي مطاى والمنيا، و7 حالات تعد على أرض زراعية بمركزى بنى مزار والمنيا ، إلى جانب إزالة 48 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز مطاى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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