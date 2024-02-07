فريق آداب عين شمس للتمثيل المسرحي يمثل الجامعة بمهرجان "إبداع" بوزاة الشباب

يشارك فريق كلية الآداب بجامعة عين شمس بعد تصعيده على مستوى الجامعة في مهرجان "إبداع" الموسم الثاني عشر ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لطلاب الجامعات والمعاهد والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتقام المسابقة في الفترة من ٨ إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٤ على مسرح الوزارة.

كما يشارك الفريق بمسرحية " حياة شخص ما " يوم ١٢ فبراير الساعة ١ ظهرا ومسرحية " علماء الطبيعة " يوم ١٣ فبراير الجارى الساعة ٧م.



ويذكر أن فريق التمثيل المسرحي بالكلية يحصد العديد من الجوائز سنويا على المستويات الدولية والعربية والمحلية.

وتتضمن لجنة التحكيم للعروض المسرحية الفنانين: سهير المرشدي، أيمن الشيوي، عصام السيد، باسم صادق، إسلام إمام وعادل حسان .