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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

فريق آداب عين شمس للتمثيل المسرحي يمثل الجامعة بمهرجان "إبداع" بوزاة الشباب

مهرجان ابداع ١٢
مهرجان ابداع ١٢
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يشارك فريق كلية الآداب بجامعة عين شمس بعد تصعيده على مستوى الجامعة في مهرجان "إبداع" الموسم الثاني عشر ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لطلاب الجامعات والمعاهد والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتقام المسابقة في الفترة من ٨ إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٤ على مسرح الوزارة.

كما يشارك الفريق بمسرحية " حياة شخص ما " يوم ١٢ فبراير الساعة ١ ظهرا ومسرحية " علماء الطبيعة " يوم ١٣ فبراير الجارى الساعة ٧م.


ويذكر أن فريق التمثيل المسرحي بالكلية يحصد العديد من الجوائز سنويا على المستويات الدولية والعربية والمحلية.

وتتضمن لجنة التحكيم للعروض المسرحية الفنانين: سهير المرشدي، أيمن الشيوي، عصام السيد، باسم صادق، إسلام إمام وعادل حسان .

اداب عين شمس التمثيل المسرحي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أيمن الشيوى الموسم الثاني