جدو مستمر.. تعرف على الجهاز الفني الجديد لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش

أعلن نادي بيراميدز منذ قليل تعيين الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مديرا فنيا جديدا للفريق خلال المرحلة المقبلة خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي رحل عن تدريب الفريق السماوي بعد الخورج من كأس الرابطة.

ويتولى يورتشيتش مهمة الإدارة الفنية للفريق بصحبة جهاز معاون يمتلك سيرة ذاتية قوية ومكون من:

المدرب المساعد : يوسيب أومرشين تشيكو

كان يوسيب أومرشين تشيكو لاعبا سابقا، في يوغوسلافيا وكرواتيا والصين وفرنسا.

وعمل مدربا في العديد من الأندية والمنتخبات من بينها منتخب كرواتيا تحت ١٩ سنة ونادي أدنة سبور التركي، ومساعدا لمنتخب السعودية الأول، وكذلك مدربا لمشروع اكتشاف المواهب بالسعودية، وحاصل على الرخصة الدولية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم uefa pro منذ عام 2011.

مدرب الأحمال : زفنكو كوميس

يمتلك “كوميس” سيرة ذاتية متميزة حيث سبق له العمل في نادي ليفربول الإنجليزي لمدة 5 سنوات منذ عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠٠٥، وكذلك في صفوف نادي بايرين ميونخ الألماني، ونادي باير ليفركوزن الألماني ومنتخب سويسرا الأول، ومنتخب كرواتيا، ودينامو زغرب الكرواتي، والنصر الإماراتي.

مدرب التأهيل : مارين مانداريتش

رغم صغر سنه يمتلك خبرات عديدة في كرة القدم، ومدرب محترف وسبق له العمل في تأهيل وتجهيز العديد من اللاعبين في أندية الدوري الكرواتي، وكذلك الدوري الإيطالي.

ويضم الجهاز الفني كذلك عنصرين مصريين هما: محمد ناجي جدو مدرب مساعد، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمى.