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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا تهدد "الناتو" باستخدام صواريخ ذات رؤوس حربية

ميدفيديف
ميدفيديف
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هدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن بلاده ستستخدم صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة ذات رؤوس حربية خاصة للدفاع عن النفس في حال وجود تهديد من حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال ميدفيديف اليوم الأربعاء عبر قناته في موقع "تليجرام": "من أجل حماية السلامة الإقليمية لبلادنا، سيتم استخدام صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة ذات رؤوس حربية خاصة". 
وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: "هذا يستند إلى وثائق عقيدتنا العسكرية وهي معروفة للجميع، وستكون هذه الخطوة هي نهاية العالم سيئ السمعة ونهاية كل شيء".

صواريخ ذات رؤوس حربية الناتو روسيا