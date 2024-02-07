كأس آسيا.. أزمون يقود التشكيل المتوقع لإيران أمام قطر

يحل المنتخب الإيرانى ضيفًا ثقيلاً على نظيره قطر، فى تمام الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "استاد الثمامة"، فى لقاء نصف نهائى كأس آسيا 2023، والتى تستضيفها قطر.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الإيرانى اللقاء بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: كنعانى - شجاع خليل زاده - محمدى - رامين رضائيان.

خط الوسط: أوميد إبراهيم - سامان قدوس - علي رضا جهانبخش - موهيبي.

خط الهجوم: سردار أزمون.

وتأهل المنتخب الإيرانى لتلك المباراة، بعد فوزه على نظيره اليابان، بهدفين لهدف، فى ربع نهائى قارة آسيا.

ويعتبر بلوغ المنتخب الإيرانى لتلك المباراة، للمرة الثانية على التوالى والتاسعة في تاريخه، بعد بلوغه نصف نهائي النسخة الماضية، والتى خرج على إثرها أمام المنتخب اليابانى بثلاثة اهداف دون رد.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يلتقى فيها الفريقان، إذ التقيا فى مواجهتين سابقتين فى البطولة، كانت الأولى في نسخة عام 1988 بقطر، وفاز بها المنتخب الإيراني بهدفين، قبل أن يفوز الفريق ذاته بهدف نظيف في نسخة عام 2015 بأستراليا.

وينتظر المنتخب الأردنى المنتخب الفائز من تلك المواجهة ، لملاقاته فى نهائى تلك البطولة، بعد أن حقق الفوز على المنتخب الكورى الجنوبى.