بالفيديو.. خبير أمن المعلومات: 100% من المصريين يستخدموا الهاتف المحمول

قال محمد عزام خبير أمن المعلومات، إن العالم الافتراضي أصبح امتدادًا للعالم المادي الواقعي الذي نعيش فيه، مشيرًا إلى أن المصريين يستخدمون التكنولوجيا الحديثة بشكل دائم الآن، والأرقام هي خير دليل، فنسبة استخدام شبكات الإنترنت في مصر تتعدي نسبة الـ75%.

وأضاف "عزام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الهاتف المحمول أصبح جزءا لا يتجزأ من الشعب المصري بل والعالم بأكمله، فوصل نسبة استخدامه في مصر تصل إلى 100% من تعداد السكان الفعلي، وتظهر أهميته في الوصول لكافة المعلومات، واستخدام التطبيقات المعتمدة على توطين التكنولوجيا، خصوصًا في مجالات الخدمات الحكومية.

وتابع: "أي دولة محتاجة يكون عندها بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات، والتكثيف في إعداد البنية عشان استخدام هذه الأدوات بشكل احترافي، عشان أقدر انتقل لمرحلة تتناسب مع القرن الـ21".