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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

صحيفة أوكرانية: كييف تخشى من اضطرابات بسبب استقالة زالوزني

زالوزني
زالوزني
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كشفت صحيفة "برافدا" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر لم تسمها أن كييف تخشى حدوث اضطرابات بسبب الاستقالة المخططة لفاليري زالوزني من منصب القائد الأعلى للجيش الأوكراني.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان يعتزم إعلان استقالة زالوزني بعد مشاورات مع الولايات المتحدة.

وأوضحت برافدا أن واشنطن لم تصر على مراجعة هذا القرار، على الرغم من أن استقالة زالوزني أثارت تساؤلات في أوساط الإدارة الأمريكية.

وفي 2 فبراير، حذر جهاز الأمن الأوكراني موظفيه بضرورة الاستعداد "لانتهاكات محتملة في كييف"، كما تلقى عدد من قادة الألوية والكتائب في القوات المسلحة الأوكرانية طلبات من الخدمة الخاصة لمراقبة أفرادهم.

وأكد زيلينسكي في وقت سابق أنه يفكر في استبدال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية وكتبت صحيفة برافدا، نقلًا عن مصادر، أنه بالإضافة إلى استبدال زالوزني، يفكر زيلينسكي أيضًا في إقالة رئيس الأركان العامة الأوكرانية سيرجي شابتالا.

استقالة زالوزني زيلينسكي الرئيس الأوكراني