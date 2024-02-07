وزير النقل يلتقي لاعبي نادي السكة الحديد ويطالبهم بتحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيارة لنادي السكة الحديد الرياضي، حيث كان في استقبال سيادته كل من المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية والدكتور محمد حسين رئيس مجلس إدارة النادي واعضاء مجلس الادارة.

والتقى الوزير بالجهاز الفني بقيادة الكابتن أمير عزمي مجاهد واللاعبين مؤكدا على ثقته الكبيرة فيهم لتحقيق الفوز في مباريات دورة الترقي ،والصعود إلى الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتحقق طالما أن الجميع يبذل قصارى جهده مؤكدا أن الوزارة تدعم فريق نادي السكة الحديد ليصل إلى الدوري الممتاز خاصة وأن الأنشطة الرياضية والاجتماعية تلقى اهتماما كبيرا من وزارة النقل إلى جانب الاهتمام بتقديم أعلى مستويات الخدمة على خطوط الشبكة المختلفة في ظل التطور الكبير الحالي في منظومة السكك الحديدية، والذي أصبح المواطن يشهده على أرض الواقع .

كما استعرض الوزير مع رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة خطة استكمال تطوير النادي والنهوض بالخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي أو الاجتماعي ، حيث اطلع على خطة تطوير الملاعب والاستاد واستكمال مخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء، وكذلك تم استعراض نتائج المخطط الاستثماري الخاص بسور النادي بعد تطويره وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد.

وأكد وزير النقل على ضرورة الإسراع بتنفيذ استكمال خطة التطوير للارتقاءالمستمر بالخدمة المقدمة لأعضائه وبما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم انشاؤه عام1903، مشيرا إلى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب.