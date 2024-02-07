مركز جسور يُنظم ورشة نادي الكتاب تحت عنوان "عن دحض خرافات الضعف"

يُنظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة نادي الكتاب بعنوان "عن دحض خرافات الضعف" بقيادة سوزي فتحي، وذلك بعد غد الجمعة وفي تمام الساعة السابعة مساءً، بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويشمل برنامج الورشة قراءة جزء من كتاب "الجرأة العظيمة" والهدف منه هو مشاركة مشاعرنا تجاه أنفسنا وكل العلاقات من حولنا ومدى تأثرنا بها، حيث تساعد العلاقات في بناء شخصيات المختلفة، بالإضافة لطرح الأفكار التي تساعد على التوسع الفكري والثقافي.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.