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الأربعاء 07 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. متطوعو الدفاع المدني السوري يُحيون ذكرى الزلزال المدمر

متطوعو الدفاع المدني
متطوعو الدفاع المدني السوري يُحيون ذكرى الزلزال المدمّر
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، عن إحياء متطوعو الدفاع المدني السوري في جندريس، والمعروف بالقبعات البيضاء، ذكرى الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا وقتل جراءه حوالي 59 ألف شخص. 

ويظهر الفيديو، قيام المتطوعون برسم لوحات تعبر عن مآسي الأهالي الناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.

فيما تقول الأمم المتحدة إن 6 آلاف شخص قتلوا في سوريا، معظمهم في إدلب، وبعد مرور عام عن الكارثة ما تزال جهود التعافي متعثرة، إذ يعتمد حوالي 4 ملايين سوري على المساعدات الإنسانية، وسط تنامي حدة العنف في الشمال السوري ودمار البنية التحتية.

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